Kickl mit Hitler verglichen: Verein muss zahlen

Mehrmals wird das Video im Wiener Landesgericht abgespielt, das FPÖ-Chef Herbert Kickl zeigt, wie er sich in Adolf Hitler verwandelt. „Wollen Sie so jemanden wählen?“, steht in großen Buchstaben am Ende des kurzen Filmchens. „Das ist so unfassbar geschmacklos“, empört sich Kickls Medienanwalt Christoph Völk. Sein Mandant ist persönlich nicht anwesend. „Das inkriminierte Video stellt den Antragssteller mit dem größten Massenmörder und Verbrecher der Geschichte gleich.“