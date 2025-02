Steirer-Koalition kippt „Lufthunderter“ um Graz

„Es war ein gemütlicher Ausklang nach langen Diskussionen zu den Regierungsinhalten, manche sind bis weit nach Mitternacht gesessen“, erzählte man am Samstag. Von Müdigkeit war bei der Präsentation der neuen Schwerpunktsetzungen, die unter enormem Medieninteresse in Schloss Seggau stattfand, nichts zu bemerken. Im Stakkato spulten Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) und seine Vize Manuela Khom (ÖVP) ihre „Leuchtturm-Projekte“ für die Steiermark herunter. Die anderen Regierungsmitglieder hatten am Samstag Sendepause.