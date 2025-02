Blau-schwarze Regierer geben Verkehr Vorrang

Die erste Arbeitsklausur der blau-schwarzen Koalition in der Steiermark sollte dazu dienen, „erste inhaltliche Eckpunkte festzumachen und Leuchttürme zu präsentieren“. Die in nur eineinhalb Tagen ausgearbeiteten Themenblöcke will die Landesregierung in den nächsten Monaten und Jahren an erste Stelle setzen.