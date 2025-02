Budgetmisere: Steirer wollen mehr Geld aus Wien

7-Punkte-Forderungsliste an den Bund

Was die Landesregierer heute ebenfalls gemeinsam abnicken werden: eine 7-Punkte-Forderungsliste an den Bund. Darunter Altbekanntes: das Drängen auf den von der grünen Ministerin Leonore Gewessler gestoppten dreispurigen Ausbau der A 9 im Süden des Landes und das Aufrechterhalten der Flugverbindung Graz-Wien. Daher auch die FPÖ-ÖVP-Zusammenkunft im Dezember symbolisch am Flughafen Thalerhof.