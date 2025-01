Deponie-Skandal nimmt immer größere Ausmaße an

Es begann – laut brandaktuellen Recherchen der renommierten Umweltorganisation Greenpeace – mit der Privatisierung der Ablagerungsstätte im Jahr 2019. Denn plötzlich seien auf dem Gelände, in der Verantwortung einer seit längerem und landesweit agierenden, höchst umstrittenen Abfallverwertungs GmbH aus dem Gölsental im Bezirk Lilienfeld (Name der Redaktion bekannt), große Mengen an Deponiematerial einfach umgelagert worden.