Schützenhilfe im Kampf gegen üblen „Müll-Mief“

Der Gegenwind ist weiter ungebrochen

Schützenhilfe bekommen die Anrainer von den Grünen und dem Verein Landeshauptstadt-Luft (LH-L) - zum einen bei der Forderung nach einem ordentlichen Genehmigungsverfahren, zum anderen durch die Online-Petition „Gegen Müll-Mief in St. Pölten“. Bisher fanden sich 518 Unterzeichner. „Damit werden wir unser Anliegen an die Landesregierung herantragen“, so Obmann Wilhelm Maurer.