Mann gibt sich vor Polizisten als „Kollege“ aus

Was ihn dazu bewegte, weiß er wohl nur selbst: Ein Salzburger (33) mischte sich in der Nacht auf Donnerstag in der Stadt Salzburg in einen Polizeieinsatz ein. Die Beamten mussten vor einer Bar eine Schlägerei schlichten. Bei der Befragung der Prügel-Kontrahenten stellte sich der 33-Jährige plötzlich als vermeintlicher Polizist vor, zückte gar ein Abzeichen ...