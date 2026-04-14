Bergrettungschef: „Viele Einsätze in kurzer Zeit“

Verlockend für Wanderer und Touristen thront der Untersberg mächtig vor den Toren Salzburgs. Gerade zu dieser Jahreszeit sollte ganz genau überlegt werden, ob man sich an den 1973 Meter hohen Berg heranwagt. „Unten im Tal sind die Wiesen grün, die Leute radeln schon überallhin. Am Berg liegt aber noch Schnee, viele Wege sind nicht begehbar“, sagt Alexander Schweiger, Ortsstellenleiter der Bergrettung Grödig. Schweiger muss es wissen. Er ist mit seinen Kollegen in den vergangenen drei Wochen siebenmal ausgerückt, um Halbschuh-Wanderer und Halbstarke vom Untersberg zu bergen.