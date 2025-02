Amerikanischen Lifestyle bei Hightech-Golf erleben

Erwartungen & Expansion

Bis zu 400.000 Besucher im ersten Jahr erwartet Betreiber Greenreb, der die Anlage nach US-Vorbild realisiert hat. Und das ist erst der Anfang: „Wir planen 15 bis 20 Standorte in Österreich, Deutschland, Italien und der Schweiz“, verrät Davis. Warum fiel die Wahl auf Brunn am Gebirge? „Die Lage ist perfekt: nahe Wien, ein großes Einzugsgebiet und eine reibungslose Zusammenarbeit mit der Gemeinde“, erklärt Davis.Mit der Eröffnung in Brunn am Gebirge setzt Topgolf den ersten Schritt in Österreich – und hat noch viel vor.