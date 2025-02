Statt All Star Game: mehr Spiele, mehr Geld

Die All Star Games haben in den großen US-amerikanischen Sportarten Tradition. Sowohl im Basketball als auch Eishockey markierte das Spiel zwischen den beliebtesten Sportlern bei den Fans die Halbzeit der Meisterschaften. Im Eishockey waren mit Thomas Vanek (2009) und Michael Grabner zwei Österreicher bei dem Mega-Event dabei. Der Kärntner Grabner trug sich sogar in die Geschichtsbücher ein: 2011 gewann der Stürmer – damals in Diensten der New York Islanders – den Wettbewerb „Fastest Skater“. In Raleigh benötigte er für eine Runde im Rink 14,2 Sekunden, war damit im Finale eine halbe Sekunde schneller als Taylor Hall.