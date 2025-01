Stadt Villach hat nun einen digitalen „Zwilling“

In der Diskussion rund um die Bodenversiegelung kommt nun gesichertes Datenmaterial hinzu. Für jedes Grundstück in Villach lassen sich nun versiegelte Flächen, wie Gebäude, Straßen oder Parkplätze, darstellen. Grünräume, landwirtschaftliche Flächen, Wasser und Wiesen sind ebenfalls einsehbar. Hier will man künftig Hitzeinseln in der Stadt identifizieren und Biodiversität fördern.