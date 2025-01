„Wir stehen Sturm jederzeit wieder zur Verfügung!“

In den bisherigen drei Partien durfte er 68.443 Fans in „seinem Wohnzimmer“ begrüßen. Gegen Brügge kamen 23.250, gegen Lissabon 23.691 und beim Sieg gegen Girona 21.502 Besucher. Für heute sind bereits mehr als 26.000 Tickets weg. „Eine absolute Erfolgsgeschichte! Die Stimmung war top. Super, was die Fans da abgeliefert haben. Eine tolle Atmosphäre, wo man jederzeit mit seiner Familie hingehen kann“, freut es Greiner.