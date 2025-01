Von Pferd niedergerannt: Versicherung zahlt nicht

Matthias Eckmayer ist verzweifelt. Der 44-Jährige aus Lassee (NÖ) saß am 3. Mai 2023 als Meldestellen-Leiter in einem Container bei einem großen Springreitturnier. Ein schrecklicher Unfall ereignete sich damals in Lamprechtshausen. Das 600 Kilo schwere Turnierpferd „Cevin“ eines Kärntner Pferdesportfunktionärs verweigerte einen Sprung: Es durchschlug einen Zaun und knallte durch eine Türe in jenen Container, in dem der Meldestellen-Leiter saß.