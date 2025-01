Neuromotorisches Lernen soll „ausgerollt“ werden

Gespräche über landesweite Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Diese kognitiven Prozesse befähigen die Kinder zielgerecht zu handeln, ihr Verhalten zu steuern und sich an neue Situationen anzupassen. „Der Aufwand lohnt sich“, so Judmayer, denn gut entwickelte Exekutive Funktionen seien nicht nur für den Schulerfolg wichtig, sondern eine zentrale Voraussetzung für lebenslanges Lernen. Bei einem Treffen mit Vertretern der Bildungsdirektion hat man sich darauf verständigt, der Methode in der Aus- und Weiterbildung von Pädagogen eine größere Plattform zu geben. Im Südburgenland findet demnächst eine Fortbildung statt. Klaus Novak, Bildungsdirektor Alfred Lehner, Gerhard Judmayer, Direktor Karl Knor, Martina Bugnits und Viktoria Berszenyi- Schweitzer. Bewegung ist gesund und erleichtert auch das Lernen. In der Volksschule Neuberg ist das seit zehn Jahren gelebte Praxis