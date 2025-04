Angelika Niedetzky: „Ich schwebe auf Wolke sieben“

In Rechnitz genießt das Paar traute Zweisamkeit

Ob Niedetzky es noch heuer schafft, in den Ehehafen zu segeln, wird sich weisen. Schließlich steht sie gerade für Servus TV im Altaussee-Krimi vor der Kamera und dreht den Sommer hindurch die neue Staffel für „Soko Linz“. Dazwischen geht sie noch an der Seite von Nadja Maleh, Reinhard Nowak und Andreas Steppan mit dem Theaterstück „Südseefieber“ auf Tournee. „Momentan stehe ich vier bis fünf Abende pro Woche auf der Bühne. Zum Glück ist Manfred beruflich auch viel unterwegs. So haben wir genug Verständnis füreinander und freuen uns, wenn wir uns wieder auf unser E-Boot am Traunsee oder in unser Haus in Rechnitz verzupfen können.“