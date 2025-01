Verdienstentgang: 136 Millionen Euro für Kärntner

Gegen Pläne der FIS, Bewerbe nur noch auf Großschanzen auszutragen, hat sich auch das Land in Stellung gebracht. „Das würde die Anlage in Villach gefährden und damit die Nachwuchsarbeit in Kärnten. Daher haben wir uns mit einem Schreiben an den ÖSV gewendet“, so Kaiser. „Roswitha Stadlober und Mario Stecher haben ihre Unterstützung zugesichert.“