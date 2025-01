So tickt der künftige Linzer Bürgermeister

Kartons und Kisten werden gerade gepackt. Umziehen wird der designierte Linzer Bürgermeister Dietmar Prammer (50) dann nächste Woche ins Stadtchef-Büro. Die „Krone“ traf er am Montag dennoch schon einmal im Alten Rathaus – nur wenige Räume entfernt von dem Saal, in dem Sonntag Nachmittag selbst bei ihm – obwohl er es vermeiden wollte – ein paar Tränen geflossen waren, als er nach der Ergebnisverkündung seiner Mutter in die Augen sah.