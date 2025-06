Neuzugang gibt für Rapid gleich zwei Jobs auf

Klare Idee

Gemeinsam wird jetzt am Kader gefeilt: „Wir haben eine klare Idee“, will er Rapid „flexibler“ machen, achtet auf die mentale „Belastbarkeit, alle drei Tage gewinnen zu müssen“ und den Charakter. Man hört bei jeder Aussage, wie wichtig ihm der Teamgeist, die Harmonie, der einzelne Mensch ist. Da tickt er wie sein Co-Trainer Thomas Sageder. Der 41-Jährige gibt für Rapid seinen Lehrer-Job in der Sportmittelschule in Ried und beim ÖFB (spätestens nach der U17-WM) auf, war in der Red-Bull-Akademie, Assistent von Oliver Glasner in Wolfsburg und Cheftrainer beim LASK – da setzte er auf offensiven Pressing-Fußball mit zwei Spitzen.