Designer-Legende: Trauer um Helmuth Gsöllpointner

„Xö“ aber prägte wie kein anderer die Kunstentwicklung in der „Stahlstadt Linz“ in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Seine Metallplastiken – „Teleskop-Plastiken“ – sind in ganz Linz präsent, u.a. gibt es eine im Donaupark, an der Mühlkreisautobahn, im Universitätspark, er schuf auch den Brunnen der Bruckneruni und ein Kriegerdenkmal am Bindermichl. 2013 verlieh ihm die Kunstuniversität Linz das Ehrendoktorat.