1:6! Desolate Wildoner müssen in die Landesliga

Nur eine Saison konnte sich Wildon in der Regionalliga Mitte halten. Nach dem desolaten Auftritt beim 1:6 gegen Leoben steht die Meier-Elf als Absteiger in die steirische Landesliga fest. Aber auch Ex-Bundesligist Steyr wird nach dem 2:5 gegen Weiz nächste Saison nicht mehr in der 3. Liga vertreten sein. Die Highlights der Runde gibt es im Video.