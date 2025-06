Bistro schließt! Nun wird neuer Pächter gesucht

Statt Pizza geht es nun bald nur mehr um Rum

In Zukunft wird Walter sich voll und ganz seiner zweiten Leidenschaft widmen – nämlich der Herstellung von Rum. Seinen „Ron Curasol“ produziert er vor Ort in der Dominikanischen Republik. Hierzulande soll der edle Tropfen bei Messen, Veranstaltungen und Verkostungen künftig besser promotet werden. Was aus dem Lokal wird, steht noch in den Sternen. „Wir suchen einen zuverlässigen Nachmieter, der das Haus in unserem Sinne weiterführt“, so Evelyn.