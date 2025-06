Umweltschützer sorgen für Chaos im Frühverkehr

In den vergangenen Jahren sorgen immer wieder Aktivisten der „Letzten Generation“ für massive Staus auf den Straßen, weil sie besetzt wurden. Im vergangenen August löste sich die Gruppe in Österreich auf. Doch am Dienstag traten gegen 7.30 Uhr eine handvoll Klimaschützer in die Fußstapfen der „Letzten Generation“.