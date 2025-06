Behinderte fliegen aus Heim: Politiker beschimpft!

Den Zeitplan für die Übersiedelung hat die Sozialabteilung des Landes vorgegeben: Bis Ende 2025 sollen gut 20 Bewohnerinnen und Bewohner in das Alten- und Pflegeheim in Pfaffing wechseln. Dort betreibt aktuell die Caritas eine Einrichtung, in der 18 Menschen mit Beeinträchtigung betreut werden. Die verbleibenden Cumberland-Bewohner werden auf andere freie Plätze in der Umgebung aufgeteilt, 14 sollen aber auch in eine Landeseinrichtung nach Christkindl wechseln.