Attacke mit Bierflasche in Salzburg geklärt

Festnahme in Vorarlberg

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich bei dem Mann um den Täter vom 23. Mai handeln dürfte. Der 21-Jährige ist nicht geständig. Er wurde am 27. Mai in Vorarlberg festgenommen und befindet sich jetzt in der Justizanstalt Feldkirch in Untersuchungshaft.