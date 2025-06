Birgit Minichmayr: Karneval mit Musik und Stimme

Alles passte in den Rahmen „Carnival“: Man wandelte Saint-Saëns’ berühmten „Karneval der Tiere“ ab, sowohl die Musiker, als auch die Instrumente, ja die gesamte Musik selbst wurden zum Ausstellungsobjekt wie in einem Museum. Aber still war es nie, im Gegenteil: Es entfaltete sich eine poetische, experimentierfreudige Klassik, die sich zum Jazz hin öffnete, zum Spontanen, alles höchst lebendig!