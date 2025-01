Bayern: Klimaaktivistin darf keine Lehrerin werden

In einem Schreiben, das der „Süddeutschen Zeitung“ vorliegt, erklärt das Kultusministerium, dass Lisa Poettingers „Tätigkeit und Mitgliedschaft“ in extremistischen Organisationen nicht mit den Anforderungen an eine Lehrkraft vereinbar seien. Besonders kritisiert wird ihr Engagement gegen den Braunkohleabbau sowie ihre Teilnahme an Protesten gegen die Internationale Automobil-Ausstellung in München (IAA).