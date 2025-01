Befreiung des KZ Auschwitz jährt sich zum 80. Mal

Macron und Scholz erwartet

Man müsse „wachsam bleiben, wenn antidemokratische Kräfte erwachsen“, sagte Van der Bellen am Montag in einer Videobotschaft. Die Bedrohung und Beschimpfung jüdischer Menschen dürfe nicht hingenommen werden. „Es ist unsere gemeinsame Verantwortung, das Andenken an die Opfer für immer wachzuhalten. Ihr Schicksal ist erschütternder Beleg dafür, wozu Hass und Hetze führen können“, sagte Haubner in einer Aussendung. Er ist gerade auf Arbeitsbesuch in Polen und legte am Denkmal des Warschauer Ghettos einen Kranz nieder.