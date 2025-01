Keine Umstürze im „reinen ÖVP-Bezirk“ Horn

In der Stadt Horn trat der 67-jährige Stadtchef Gerhard Lentschig zum ersten Mal als Spitzenkandidat unter diesmal besonders schweren Bedingungen an, wie er selbst meint. Denn mit den erstmals kandidierenden Neos traten diesmal fünf Parteien in der Bezirksstadt an. „Und ein jeder knabbert ein bisschen etwas weg“, meint er.