„Ich bin gut genug für die schwarze Piste“

Emilias Schauspielkollege Mikka Forcher schlüpft wieder in die Rolle des Luca, der in der neuen Staffel vor eine Reihe von Problemen gestellt wird: „Luca kommt in den neuen Folgen aus seiner Komfortzone raus“, kündigt Mikka an. Der von seiner Schwester, „Bergdoktor“-Star Ronja Forcher, natürlich gute Tipps für seine erste große Rolle bekam: „Sie hat mir bei Vielem geholfen und mir den guten Rat gegeben, dass ich immer nett zum Catering sein soll. Das war wichtig“, lacht er im „Krone“-Interview. Trotz seines ersten Erfolgs will er aber nicht in die Fußstapfen seiner Schwester treten und hauptberuflich Schauspielern: „Das bleibt ein Hobby. Ich möchte lieber Botaniker werden und werde mit dem Studium an der Boku in Wien beginnen, wenn die Dreharbeiten zur Serie abgeschlossen sind.“