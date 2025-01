„Unter anderen Umständen“: Nordsee-Schwermut

Zudem bekommt der aus der Krimireihe plötzlich aus dem Set gefallene Arne Brauer einen traurigen, aber würdigen Abschied, mit dem nicht mehr viele gerechnet hätten. Andererseits fällt der Film zuweilen in krude Plot-Löcher und überhebt sich mit diversen Neben-Handlungssträngen. Diese lenken von der Schwere des Verbrechens ab und verirren sich in ihren eigenen Verästelungen. Publikumsliebling Wörner ermittelt in einem düster-soliden Fall.