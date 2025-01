Filmarchiv hat sich aus Müll neues Kino gebastelt

Das Österreichische Filmarchiv, das das Metro-Kino betreibt, will anhand des Publikumsechos entscheiden, wie lange man den Saal betreibt. Demnach könnte er länger in Betrieb bleiben, denn der Salon bietet Filmklassikern und Stummfilmraritäten, die bisher in Wien selten oder nie zu sehen waren, eine neue Heimat. Für die Stummfilme wird das Recycling einmal im Monat auf die Spitze getrieben, wenn dafür ein originaler Kohlebogen-Projektor aus dem Jahr 1914 angeworfen wird.