2025 wird das Jahr der bunten Kinoblockbuster

Schon bald Tickets kaufen können Kinofans dagegen für „Paddington in Peru“, der ab 30. Jänner läuft, und für „Bridget Jones: Verrückt nach ihm“, in dem ab 27. Februar Renée Zellweger eine neue Liebe sucht und in Jungstar Leo Woodall findet. Tom Cruise beschließt den Fortsetzungsreigen im Mai mit „Mission: Impossible. The Final Reckoning“.