Fall Benko: Nun auch Einvernahmen in der Schweiz

Die letzten Minuten in Freiheit verbrachte Benko an seinem Schreibtisch in der Innsbrucker Maria-Theresien-Straße 31 – krone.at berichtete. Im Kaufhaus Tyrol, das dem Immobilienspekulanten vor 15 Jahren erste internationale Aufmerksamkeit einbrachte, besitzt der Signa-Gründer nach wie vor ein Büro. In der obersten Etage.