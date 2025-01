Scheibenkäse statt Halali-Gebläse für Benko

Einfaches Menü statt Gourmetküche

Tagwache um 6 Uhr morgens, dann geht das Licht in den Zellen an. Frühstück gibts dann gegen 7 Uhr. Kulinarisch geht es eher schlicht zu, wohl eine Umstellung für den gefallenen Immobilienjongleur. So stand am Freitag zum Frühstück neben Milchkaffee Schwarzbrot mit Streichkäse am Speiseplan.