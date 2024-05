Das geheime Waffenarsenal des René Benko

Rechnung an die Signa Holding

Bereits im Juli 2018 hatte der Fabrikant exklusiver Jagdwaffen die Rechnung für einen „Pirschstutzen“ ausgestellt. Allerdings nicht an Benko, sondern an dessen Signa Holding. Allein die Gravur (RB) – „wie ausgesucht mit reichlich Goldeinlagen“ – schlug mit einem Aufpreis von 36.900 Euro zu Buche. Machte in Summe 80.880 Euro.