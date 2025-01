U-Haft! So wird Benkos Alltag im „Grauen Haus“

Donnerstagfrüh hatten für René Benko in seinem Innsbrucker Büro die Handschellen geklickt. Am frühen Abend wurde er in die Justizanstalt (JA) Wien-Josefstadt eingeliefert, wo er derweil eine Einzelzelle im „Grauen Haus“ – so wird die JA seit den Anfängen ihres Bestehens von den Wienern genannt – bezogen hat. Am Freitag wurde schließlich die U-Haft über den Rekordpleitier verhängt.