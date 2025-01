Hier verbrachte Benko letzten Moment in Freiheit

Am Donnerstag um 8.30 Uhr klickten in Innsbruck die Handschellen für René Benko. Im Büro seines Prestigeprojekts, dem Kaufhaus Tyrol in der Maria Theresien Straße 31, wurde er verhaftet. Die Signa Holding hat nach wie vor einen Sitz im dritten Stock des Gebäudekomplexes.