WHO setzt Sparstift nach geplantem US-Austritt an

Am Freitag verwies ein WHO-Sprecher in Genf vor diesem Hintergrund auf die wachsende Furcht vor einer möglichen Pandemie durch das Vogelgrippevirus H5N1. Die WHO sei bereits von besorgten Menschen aus den USA kontaktiert worden, sagte der Sprecher Christian Lindmeier. Sie befürchten demnach, „dass Daten nicht mehr kommuniziert und weitergegeben werden“. Die WHO werde die Menschen in den USA vor Gesundheitsgefahren „beschützen“. In den USA haben sich bereits dutzende Menschen mit dem Virus infiziert, ein Mensch starb.