Austritt der USA hat fatale Folgen für die WHO

Die Vereinigten Staaten sind mit 18 Prozent des Budgetanteils der größte Geldgeber der WHO. Der Zweijahreshaushalt der Organisation für 2024-2025 beträgt 6,8 Milliarden US-Dollar (rund 6,5 Mrd. Euro). Ohne das Geld der USA müssen andere WHO-Anteilseigner bei den Pflichtbeiträgen mehr zahlen oder die WHO muss ihre Aktivitäten – zum Beispiel Hilfsleistungen bei gesundheitlichen Notfällen im Gazastreifen oder in der Ukraine – einschränken.