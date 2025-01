Trump will Mittel für Virusforschung streichen

Austritt der USA aus WHO verfügt

Erst am Dienstag hatte Trump den Austritt der Vereinigten Staaten aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) angeordnet. Diese habe schlecht auf die Coronavirus-Pandemie reagiert und fordere unfaire Beiträge von den USA. So habe China zwar viermal mehr Einwohner als die USA, zahle aber rund 90 Prozent weniger, so die Begründung des Präsidenten.