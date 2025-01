Staatsoper: Papageno lässt Federn im Spukhaus

Am Schluss tauchen sie mit zwei alten Puppen auf dem Rücken auf. Die Feuerprüfung ist wie ein Tanz, in dem sie sich als Alte und auch wieder als Junge sehen. Als würden sie sich an früher erinnern, für welche Ideale sie eingestanden sind. Jetzt fürchten sie sich nicht mehr, gemeinsam in den Tod zu gehen. In der Wasserprüfung fliegen diese alten Hüllen dann davon. Zurück bleiben zwei weiße Seelen, für die sich die Tore des Tempels von Isis und Osiris öffnen.