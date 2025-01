Kreml droht: Unfreundliche Aktionen haben Folgen

Die RBI erklärte, sie werde abhängig von weiteren Entwicklungen vor den russischen Gerichten auch in Österreich rechtliche Schritte einleiten, um zur Schadensminderung auf Vermögenswerte von Rasperia in Österreich zugreifen zu können. Derzeit hält Rasperia 28,5 Millionen Strabag-Aktien, diese waren an der Wiener Börse zuletzt rund 1,2 Milliarden Euro wert.