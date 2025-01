Strabag-Chef Klemens Haselsteiner verstorben

Haselsteiner hinterlässt drei Kinder

Klemens war der drittälteste Sohn des Bau-Moguls Hans Peter Haselsteiner. Er studierte Betriebswirtschaft an der Universität Chicago und war danach fünf Jahre lang für Strabag in Russland und weitere fünf Jahre in Stuttgart für die Strabag-Tochter Tüblin aktiv, ehe er in den Vorstand berufen wurde. Der 44-Jährige hinterlässt drei Kinder.