Netanyahu verteidigt Musk nach umstrittener Geste

Musk hatte am Montag vor Trumps Anhängern in der Capitol One Arena in Washington D.C. gesprochen. Dabei schlug er sich erst mit der rechten Hand auf sein Herz und streckte dann den rechten Arm aus. Er dankte den Trump-Anhängern für ihren Beitrag zum Wahlsieg des Republikaners: „Danke, dass Ihr das ermöglicht habt. Mein Herz schlägt für Euch.“