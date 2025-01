Rechte feiern Musk für Hitlergruß-ähnliche Geste

Tech-Milliardär Elon Musk hat die Kritik an seiner an den Hitlergruß erinnernde Geste nach der Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump zwar als unbegründet zurückgewiesen – in rechten Online-Netzwerken wird er dennoch dafür gefeiert. „Donald Trump White Power moment“, schrieb etwa der Anführer einer Neonazi-Gruppe in Australien auf Telegram.