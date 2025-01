Russland könnte in drei bis fünf Jahren angreifen

„Viele unserer nationalen Geheimdienste geben uns die Information, dass Russland in drei bis fünf Jahren die Verteidigungsbereitschaft der EU testen könnte“, sagte die frühere estnische Regierungschefin bei einer Veranstaltung der Europäischen Verteidigungsagentur in Brüssel am Mittwoch. Die EU müsse Geld ausgeben, um Krieg zu verhindern und sich für Krieg rüsten.