„Trotz der Entschlossenheit dieser Länder, eine Reihe nützlicher Praktiken in strategisch wichtigen Sektoren ihrer Handels- und Wirtschaftsbeziehungen mit Russland beizubehalten, und trotz ihrer Ausrichtung auf die Aufrechterhaltung eines bilateralen politischen Dialogs sind Budapest und Bratislava aufgrund ihrer Mitgliedschaft in der Europäischen Union und der NATO gezwungen, sich einer Blockdisziplin zu unterwerfen, einschließlich antirussischer Restriktionen“, betont das Außenministerium in Moskau. „Daher gibt es keine ausreichenden Gründe für eine Überprüfung ihres derzeitigen Status.“