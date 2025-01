Emco Hallein ist weiter zu Sparkurs verdammt

Einen zweistelligen Millionenbetrag – so viel muss Maschinenbauer Emco in Hallein einsparen (gemessen am Betriebsergebnis 22/23). Das verkündete Geschäftsführer Markus Nolte am Dienstagnachmittag in einem Pressegespräch. Hierfür wurde mit Andreas Tostmann ein Restrukturierer eingesetzt. Er sagt: „Unsere Kosten müssen um 15 Prozent gesenkt werden. Konsequentes Handeln ist erforderlich. Entscheidungen werden rein auf Basis der Wirtschaftlichkeit getroffen.“