Einigung bei Emco: Kurzarbeit und weniger Lohn

Beim Werkzeugmaschinenhersteller Emco in hat die Belegschaft in einer Abstimmung ein internes Kurzarbeitsmodell angenommen. Zugleich verzichten die Mitarbeiter in einer zweiten Vereinbarung auf Lohnerhöhungen in der vollen Höhe des von den Sozialpartnern ausverhandelten Kollektivvertrag-Abschlusses.