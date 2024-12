AMS warnt Angestellte vor Emco-Plänen

Der Trubel um die Halleiner Firma Emco lässt auch am vierten Tag nach Bekanntwerden eines umstrittenen Briefes der Geschäftsführung nicht nach. Gestern kritisierte die Arbeiterkammer bereits den Emco-Plan, Mitarbeiter mit Wiedereinstellungszusagen einvernehmlich zu kündigen. Die Bediensteten sollten laut Emco vom Staat – also vom AMS – ihr Geld beziehen und könnten ja in besseren Zeiten wieder im Unternehmen anfangen.